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В Киеве и ряде городов введены плановые отключения света: как узнать график

Фото: в Киеве и ряде городов введены плановые отключения света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве и области, а также в Одесской и Днепровской областях сегодня, 10 января, введены почасовые отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

Отметим, что ДТЭК отвечает за обеспечение светом столицы, а также Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей.

В настоящее время во всех вышеупомянутых областях, кроме Донецкой, введены плановые отключения света. В Донецкой области действуют экстренные отключения.

График отключения электроэнергии по вашему адресу можно узнать на сайте ДТЭК:

Напомним, в Украине на фоне холодов и начала рабочей недели выросло потребление электроэнергии. В связи с чем до областей доведены лимиты.

При этом в некоторых районах Киева были применены аварийные ограничения из-за аварий.

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Электроэнергиявідключеня світлаДТЭК