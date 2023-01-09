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Споживання зросло. "Укренерго" попередило про загрозу аварійних відключень

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Понеділок 09 січня 2023 11:19
Споживання зросло. "Укренерго" попередило про загрозу аварійних відключень Фото: в Україні зросло споживання електроенергії. До областей доведені ліміти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні на тлі холодів та початку робочого тижня зросло споживання електроенергії. У зв'язку з чим до областей доведено ліміти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укренерго".

Станом на 11:00 9 січня споживання в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом із початком робочого тижня.

"У зв'язку з цим для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведено ліміти споживання, що діють з 4:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень", - йдеться у повідомленні.

Також там розповіли, що ситуація електропостачанням залишається складною у прифронтових регіонах на сході та півдні через значні пошкодження електромереж.

Крім того, вночі росіяни обстріляли один із об'єктів генерації на півдні країни.

"Поки що енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, що виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС", - заявили в "Укренерго".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві та Київській області 9 січня введено погодинні відключення електроенергії.

Як відомо, холодна погода збільшує споживання електроенергії в країні, що провокує зростання дефіциту в енергосистемі.

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Укренерго Електроенергія
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