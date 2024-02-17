У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)

У східних та центральних областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога Станом на 12:06 мапа виглядає так: Фото: карта тривог України (alerts.in.ua) Повітряна тривога оголошена у: Києві;

Київській області;

Житомирській області;

Чернігівській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Харківській області;

Донецькій області;

Луганській області. Що кажуть Повітряні сили О 11:58 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних областей. Втім, вже о 12:01 повітряна тривога поширилась й на центральні області України. Цивільних закликають не ігнорувати повітряну тривогу. Вибухи в Запорізькій області "Вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка. Залишайтеся в укриттях", - повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.