В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина
В восточных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 12:06 карта выглядит так:
Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)
Воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Житомирской области;
- Черниговской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Харьковской области;
- Донецкая область;
- Луганская область.
Что говорят Воздушные силы
В 11:58 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для восточных областей. Впрочем, уже в 12:01 воздушная тревога распространилась и на центральные области Украины.
Гражданских призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Взрывы в Запорожской области
"Взрыв в Запорожском районе вблизи села Наталовка. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.
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