В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина

Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)

В восточных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога По состоянию на 12:06 карта выглядит так: Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua) Воздушная тревога объявлена в: Киеве;

Киевской области;

Житомирской области;

Черниговской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Харьковской области;

Донецкая область;

Луганская область. Что говорят Воздушные силы В 11:58 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для восточных областей. Впрочем, уже в 12:01 воздушная тревога распространилась и на центральные области Украины. Гражданских призывают не игнорировать воздушную тревогу. Взрывы в Запорожской области "Взрыв в Запорожском районе вблизи села Наталовка. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.