У Києві та Львові ціни на таксі злетіли через негоду: скільки доведеться заплатити

У Києві та Львові у четвер, 8 січня, на тлі погіршення погодних умов суттєво зросли ціни на таксі. У сервісах фіксують підвищений попит, а вартість окремих поїздок перевищує 1000 гривень.

Ціни на таксі у Києві

Один сервіс таксі пропонує поїздку з Майдану Незалежності до метро "Позняки" за 488 гривень. Водночас у застосунку окремо зазначена надбавка за підвищений попит у розмірі 163 гривні, що впливає на кінцеву вартість поїздки.

Ціни на таксі у Києві ввечері 8 січня (скриншот: РБК-Україна)

В іншому сервісі поїздка класу "стандарт" коштує 628 гривень. Якщо обрати опцію швидкої подачі автомобіля, ціна зростає до 702 гривень. Найдорожчий варіант у цьому сервісі - авто класу "преміум", за який просять 1150 гривень.

Ціни на таксі у Києві ввечері 8 січня (скриншот: РБК-Україна)

Ще один сервіс таксі пропонує "стандартну" поїздку за 663 гривні. Дорожчими є поїздки з тваринами, а також тарифи "комфорт" і "бізнес". Окремо доступний клас "Prime" - брендований автомобіль, який, за інформацією в додатку, може рухатися смугою громадського транспорту та має додаткові опції, зокрема Wi-Fi, зарядні пристрої та воду. Така поїздка обійдеться в понад 1000 гривень.

Ціни на таксі у Києві ввечері 8 січня (скриншот: РБК-Україна)

Ціни на таксі у Львові

У Львів ввечері 8 січня на тлі негоди також різко зросли ціни на таксі. У сервісах фіксують підвищений попит, що вплинуло на вартість поїздок.

В одному з сервісів таксі поїздка від вулиці Княгині Ольги до Львівської національної опери коштує від 291 гривні (247 гривень зі знижкою) до 394 гривень (335 гривень зі знижкою) за "пріоритетну" подачу авто.



Ціни на таксі у Львові ввечері 8 січня (скриншот: РБК-Україна)

Інший сервіс пропонує поїздку від вулиці Княгині Ольги до вулиці Глинянський Тракт за ціною від 491 гривні (459 гривень зі знижкою) на авто класу "лайт" до 725 гривень (693 гривні) за поїздку на автомобілі класу "бізнес".



Ціни на таксі у Львові ввечері 8 січня (скриншот: РБК-Україна)

У службах таксі пояснюють, що зростання цін пов’язане з негодою та різким збільшенням попиту, а також зі зменшенням кількості доступних авто через складну дорожню ситуацію.