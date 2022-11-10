У Києві та країнах Європи виявили кол-центри, які ошукували інвесторів на сотні мільйонів євро

Правоохоронці у Києві та країнах Європи припинили діяльність кол-центрів, які протягом двох років обманом змушували людей інвестувати сотні мільйонів євро через підставні веб-платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Зазначається, що українські правоохоронці та міжнародні партнерів 8 та 9 листопада провели обшуки в кол-центрах в Албанії, Болгарії, Грузії, Північній Македонії та Україні. За їхніми результатами було заарештовано підозрюваних.

Зазначається, що підозрювані входять до складу організованої міжнародної злочинної групи (OCG), що причетна до інвестиційного шахрайства з використанням криптовалют. Для цього вони створювали десятки кол-центрів у кількох країнах та сотні онлайн-платформ.

"Підозрювані представлялися брокерами, які допомагатимуть інвесторам заробити великі гроші з невеликими вкладеннями. Вони обманювали потерпілих, завойовували їх довіру в Інтернеті та створювали кол-центри. В подальшому потерпілі інвестували кошти через веб-платформи, контрольовані злочинною організацією, та втрачали великі суми грошей", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, сотні тисяч інвесторів по всьому світу потерпіли від шахрайства підозрюваних. Збитки оцінюють у 200 млн євро на рік. Зазначається, що розслідування кібершахрайства почалося у 2020 році.

Так, обшуки були проведені в кол-центрах та за місцями проживання фігурантів. Підозрюваних, що перебували у державах Європи, було затримано. Також було вилучено значну кількість комп’ютерної техніки за допомогою якої здійснювалась протиправна діяльність.

У Києві також було проведено ряд обшуків та виявлено незаконну діяльність кол-центрів. Правоохоронці вилучили велику кількість комп’ютерної техніки - понад пів тисячі ноутбуків, електронні носії інформації, камери відеоспостереження, мобільні телефони та чорнові записи.