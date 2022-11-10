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В Киеве и странах Европы выявили колл-центры, которые обманывали инвесторов на сотни миллионов евро

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Четверг 10 ноября 2022 13:32
В Киеве и странах Европы выявили колл-центры, которые обманывали инвесторов на сотни миллионов евро Фото: в Киеве и странах Европы выявили колл-центры, которые обманывали инвесторов на сотни миллионов евро (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители в Киеве и странах Европы прекратили деятельность колл-центров, которые в течение двух лет обманом заставляли людей инвестировать сотни миллионов евро через подставные веб-платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Отмечается, что украинские правоохранители и международные партнеры 8 и 9 ноября провели обыски в колл-центрах в Албании, Болгарии, Грузии, Северной Македонии и Украине. По их результатам были арестованы подозреваемые.

Отмечается, что подозреваемые входят в состав организованной международной преступной группе (OCG), причастной к инвестиционному мошенничеству с использованием криптовалют. Для этого они создавали десятки колл-центров в нескольких странах и сотни онлайн-платформ.

"Подозреваемые представлялись брокерами, которые будут помогать инвесторам заработать большие деньги с небольшими вложениями. Они обманывали потерпевших, завоевывали их доверие в Интернете и создавали колл-центры. В дальнейшем потерпевшие инвестировали средства через веб-платформы, контролируемые преступной организацией, и теряли большие суммы денег", - сказано в сообщении.

По данным следствия, сотни тысяч инвесторов по всему миру пострадали от мошенничества подозреваемых. Ущерб оценивается в 200 млн евро в год. Расследование кибермошенничества началось в 2020 году.

Так, обыски были проведены в колл-центрах и по местам проживания фигурантов. Подозреваемые, находившиеся в государствах Европы, были задержаны. Также было изъято значительное количество компьютерной техники, с помощью которой осуществлялась противоправная деятельность.

В Киеве также был проведен ряд обысков и обнаружена незаконная деятельность колл-центров. Правоохранители изъяли большое количество компьютерной техники - более полу тысячи ноутбуков, электронные носители информации, камеры видеонаблюдения, мобильные телефоны и черновые записи.

Напомним, два человека создали фиктивные фирмы и реализовывали несуществующее топливо. Их подозревают в мошенническом завладении имуществом на 2 млн. гривен.

Кроме того, в Киеве разоблачили крупную наркогруппировку, организованную бывшим полицейским.

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