Під керівництвом екс-поліцейського. У Києві викрили велике наркоугруповання

У Києві викрили велике наркоугрупування, яке організував екс-поліцейський. Злочинна група діяла у Києві та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, організував наркобізнес мешканець Борисполя, який у минулому проходив службу в поліції та мав досвід оперативної роботи. До цієї діяльності він залучив ще чотирьох осіб – мешканців столиці та області.

Підозрювані облаштували нарколабораторію в одного із членів групи у підсобному приміщенні. Її потужності дозволяли щомісяця виробляти близько 4 кілограмів амфетаміну. Такий "бізнес" приносив їм понад мільйон гривень доходу на місяць. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.