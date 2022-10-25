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Афера з паливом на велику суму: шахраям повідомили про підозру

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Київ, Вівторок 25 жовтня 2022 15:22
Афера з паливом на велику суму: шахраям повідомили про підозру Фото: шахраї у Києві продали неіснуюче паливо на 2 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Двох людей підозрюють у шахрайському заволодінні майном більш ніж на 2 млн грн. Вони створили фіктивні фірми та реалізовували неіснуюче паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані у 2022 році організували роботу фіктивних підприємств із продажу неіснуючого пального підприємствам різної форми власності. При цьому вони не мали на меті реального постачання товару після отримання грошових коштів як підписку за товар.

Таким чином, вводячи в оману потерпілих, вони заволоділи чужим майном на загальну суму понад 2 млн грн. Правоохоронцями у Києві одночасно проведено 21 обшук за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до заволодіння чужим майном, а також транспортними засобами. Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід - утримання під вартою.

Раніше ми писали, що Нацполіція затримала трьох чоловіків, які на столичному проспекті Глушкова серед дня вбили добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину.

Також повідомлялося, що в держзраді підозрюють десятьох екс-поліцейських з Харківської області.

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