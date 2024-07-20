У Києві та області прогриміли вибухи й оголосили тривогу. Працювала ППО (оновлено)

У Києві та Київській області пролунали вибухи та оголосили повітряну тривогу. Протиповітряна оборона працює по ударних безпілотниках росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
"На Київщині працюють сили ППО по ворожих БПЛА. Не ігноруйте сигнали тривоги!", - написав Кличко.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - повідомили у КМВА.
Повітряну тривогу в Київській області було оголошено о 1:07.
О 1:21 було оголошено тривогу в Києві.
Оновлено о 02:10
Пізніше у столиці була скасована повітряна тривога. А перед тим оголосили про відбій загрози ворожих повітряних атак у Київській області.
"Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття", - додали в КМВА.
Ввечері у п'ятницю, 19 липня, у низці східних областей було оголошено повітряну тривогу. Росіяни запустили по країні ударні дрони "Шахед".
Згодом у Полтаві пролунали вибухи.
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