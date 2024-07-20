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У Києві та області прогриміли вибухи й оголосили тривогу. Працювала ППО (оновлено)

Фото: росіяни атакують Київ і область ударними безпілотниками (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві та Київській області пролунали вибухи та оголосили повітряну тривогу. Протиповітряна оборона працює по ударних безпілотниках росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

"На Київщині працюють сили ППО по ворожих БПЛА. Не ігноруйте сигнали тривоги!", - написав Кличко.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - повідомили у КМВА.

Повітряну тривогу в Київській області було оголошено о 1:07. 

О 1:21 було оголошено тривогу в Києві.

Оновлено о 02:10

Пізніше у столиці була скасована повітряна тривога. А перед тим оголосили про відбій загрози ворожих повітряних атак у Київській області.

"Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття", - додали в КМВА.

Обстріл України

Ввечері у п'ятницю, 19 липня, у низці східних областей було оголошено повітряну тривогу. Росіяни запустили по країні ударні дрони "Шахед".

Згодом у Полтаві пролунали вибухи.

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