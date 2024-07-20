В Киеве и области прогремели взрывы и объявили тревогу. Работает ПВО

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы и объявили воздушную тревогу. Противовоздушная оборона работает по ударным беспилотникам россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
"На Киевщине работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Не игнорируйте сигналы тревоги!", - написал Кличко.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - сообщили в КГВА.
Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 1:07.
В 1:21 была объявлена тревога в Киеве.
По состоянию на сейчас, карта воздушных тревог выглядит так:
Вечером в пятницу, 19 июля, в ряде восточных областей была объявлена воздушная тревога. Россияне запустили по стране ударные дроны "Шахед".
Через некоторое время в Полтаве прогремели взрывы.
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