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В Киеве и области прогремели взрывы и объявили тревогу. Работает ПВО

Фото: россияне атакуют Киев и область ударными беспилотниками (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы и объявили воздушную тревогу. Противовоздушная оборона работает по ударным беспилотникам россиян.

"На Киевщине работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Не игнорируйте сигналы тревоги!", - написал Кличко.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - сообщили в КГВА.

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 1:07.

В 1:21 была объявлена тревога в Киеве.

По состоянию на сейчас, карта воздушных тревог выглядит так:

Обстрел Украины

Вечером в пятницу, 19 июля, в ряде восточных областей была объявлена воздушная тревога. Россияне запустили по стране ударные дроны "Шахед".

Через некоторое время в Полтаве прогремели взрывы.

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