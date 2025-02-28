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У Києві та кількох областях запровадили екстрені відключення світла

Ілюстративне фото: у декількох регіонах діють відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 28 лютого, ввечері було запроваджено екстрені відключення світла. Такі заходи діють також у кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram, голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця в Telegram та "Укренерго" в Telegram.

"За командою "Укренерго" в Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення", - йдеться в повідомленні компанії.

У ДТЕК зазначили, що в разі змін ситуації повідомлять додатково.

Зі свого боку Табурець розповів, що екстрені відключення світла в Черкаській області частково застосовують із 17:30.

"Вжиті заходи спрямовані на збереження енергосистеми України. Наразі є необхідність у дуже економному споживанні електроенергії", - додав він.

Варто зауважити, що екстрені відключення світла означають можливість обмеження електропостачання поза графіком.

Оновлено 17:51

У "Чернігівобленерго" повідомили, що в Чернігівській області вводять дві черги графіка аварійних відключень. На цьому фоні електропостачання обмежують у 1 та 2 груп.

Причина відключень

В "Укренерго" пояснили, що причина екстрених відключень - наслідки російських атак на енергооб'єкти. Насамперед світло відключають у промислових споживачів і бізнесу.

"Обмеження для побутових споживачів не застосовуються (за винятком аварійних ситуацій у мережах обленерго)", - уточнили в компанії.

Екстрені відключення світла

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, вранці екстрені вимкнення світла вже запроваджували у Дніпропетровській, Донецькій та Кіровоградській областях.

В "Укренерго" пояснювали, що такі заходи довелося застосувати через пошкодження енергооб'єктів унаслідок російських атак.

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КиївУкренергоЕлектроенергіяВимкнення світла