В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

"По команде "Укрэнерго" в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения", - сказано в сообщении компании.

В ДТЭК отметили, что в случае изменений ситуации сообщат дополнительно.

В свою очередь Табурец рассказал, что экстренные отключения света в Черкасской области частично применяют с 17:30.

"Принятые меры направлены на сохранение энергосистемы Украины. Сейчас есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", - добавил он.

Стоит заметить, что экстренные отключения света означают возможность ограничения электроснабжения вне графика.

Обновлено 17:51

В "Черниговоблэнерго" сообщили, что в Черниговской области вводят две очереди графика аварийных отключений. На этом фоне электроснабжение ограничивают у 1 и 2 групп.

Причина отключений

В "Укрэнерго" объяснили, что причина экстренных отключений - последствия российских атак на энергообъекты. В первую очередь свет отключают у промышленных потребителей и бизнеса.

"Ограничения для бытовых потребителей не применяются (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)", - уточнили в компании.