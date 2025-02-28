В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

В Киеве сегодня, 28 февраля, вечером были введены экстренные отключения света. Такие меры действуют также нескольких областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram , главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram и "Укрэнерго" в Telegram.
"По команде "Укрэнерго" в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения", - сказано в сообщении компании.
В ДТЭК отметили, что в случае изменений ситуации сообщат дополнительно.
В свою очередь Табурец рассказал, что экстренные отключения света в Черкасской области частично применяют с 17:30.
"Принятые меры направлены на сохранение энергосистемы Украины. Сейчас есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", - добавил он.
Стоит заметить, что экстренные отключения света означают возможность ограничения электроснабжения вне графика.
Обновлено 17:51
В "Черниговоблэнерго" сообщили, что в Черниговской области вводят две очереди графика аварийных отключений. На этом фоне электроснабжение ограничивают у 1 и 2 групп.
В "Укрэнерго" объяснили, что причина экстренных отключений - последствия российских атак на энергообъекты. В первую очередь свет отключают у промышленных потребителей и бизнеса.
"Ограничения для бытовых потребителей не применяются (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)", - уточнили в компании.
Напомним, сегодня, 28 февраля, утром экстренные отключения света уже вводили в Днепропетровской, Донецкой и Кировоградской областях.
В "Укрэнерго" объясняли, что такие меры пришлось применить из-за повреждений энергообъектов в результате российских атак.
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