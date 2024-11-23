У Києві та кількох областях України завтра очікується ожеледиця

У Києві, Київській області, західних, північних (крім Сумської), східних та Вінницькій областях на дорогах очікується ожеледиця. Синоптики позначили її як I рівень небезпечності, жовтий.

"Закликаємо водіїв та пішоходів бути особливо обережними, дотримуватися правил безпеки та враховувати погодні умови під час планування поїздок", - повідомили в ДСНС.