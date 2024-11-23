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У Києві та кількох областях України завтра очікується ожеледиця

Фото: у Києві завтра очікується ожеледиця (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Києві та ще кількох областях України завтра, 24 листопада очікується ожеледиця. Водіїв попередили про небезпеку на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби надзвичайних ситуацій.

У Києві, Київській області, західних, північних (крім Сумської), східних та Вінницькій областях на дорогах очікується ожеледиця. Синоптики позначили її як I рівень небезпечності, жовтий.

"Закликаємо водіїв та пішоходів бути особливо обережними, дотримуватися правил безпеки та враховувати погодні умови під час планування поїздок", - повідомили в ДСНС. 

Нагадаємо, що раніше сьогодні киян попередили про можливий шум в деяких регіонах. Детальніше по це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас зауважимо, що РБК-Україна повідомляло, що синоптики дали прогноз на вихідні в Україні.

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