В Киеве и нескольких областях Украины завтра ожидается гололед

Напомним, что ранее сегодня киевлян предупредили о возможном шуме в некоторых регионах. Детальнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время, заметим, что РБК-Украина сообщало, что синоптики дали прогноз на выходные в Украине.

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