В Киеве и нескольких областях Украины завтра ожидается гололед

В Киеве и нескольких областях Украины завтра, 24 ноября ожидается гололедица. Водителей предупредили об опасности на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
В Киеве, Киевской области, западных, северных (кроме Сумской), восточных и Винницкой областях на дорогах ожидается гололедица. Синоптики обозначили ее как I уровень опасности, желтый.
"Призываем водителей и пешеходов быть особенно осторожными, соблюдать правила безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, что ранее сегодня киевлян предупредили о возможном шуме в некоторых регионах. Детальнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.
В то же время, заметим, что РБК-Украина сообщало, что синоптики дали прогноз на выходные в Украине.
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