У Києві та кількох областях України завтра очікується ожеледиця

У Києві та ще кількох областях України завтра, 24 листопада очікується ожеледиця. Водіїв попередили про небезпеку на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби надзвичайних ситуацій.

У Києві, Київській області, західних, північних (крім Сумської), східних та Вінницькій областях на дорогах очікується ожеледиця. Синоптики позначили її як I рівень небезпечності, жовтий. "Закликаємо водіїв та пішоходів бути особливо обережними, дотримуватися правил безпеки та враховувати погодні умови під час планування поїздок", - повідомили в ДСНС.