В Киеве и нескольких областях Украины завтра ожидается гололед

В Киеве и нескольких областях Украины завтра, 24 ноября ожидается гололедица. Водителей предупредили об опасности на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

В Киеве, Киевской области, западных, северных (кроме Сумской), восточных и Винницкой областях на дорогах ожидается гололедица. Синоптики обозначили ее как I уровень опасности, желтый. "Призываем водителей и пешеходов быть особенно осторожными, соблюдать правила безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок", - сообщили в ГСЧС.