В Киеве и нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и облэнерго.

Согласно сообщению ДТЭК, в Киеве были введены графики аварийных отключений электроэнергии.

О причине ограничений не сообщают.

"Киев: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении.

Об аналогичных ограничениях сообщили также облэнерго Сумщины, Житомирщины и Черниговщины.

Обновлено в 9:50. К экстренным графикам присоединились Харьков и Харьковская область.

Обновлено в 10:00. "Краматорские РЭС" сообщают, что с 10 утра будет обесточен город Краматорск.

Напомним, несколько дней назад в Украину вернулись графики отключения электроэнергии.

Также мы писали, что во время ограничений могут быть скачки напряжения.