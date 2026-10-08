В Киеве и нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света
В Украине 8 октября начались аварийные графики отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и облэнерго.
Согласно сообщению ДТЭК, в Киеве были введены графики аварийных отключений электроэнергии.
О причине ограничений не сообщают.
"Киев: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении.
Об аналогичных ограничениях сообщили также облэнерго Сумщины, Житомирщины и Черниговщины.
Обновлено в 9:50. К экстренным графикам присоединились Харьков и Харьковская область.
Обновлено в 10:00. "Краматорские РЭС" сообщают, что с 10 утра будет обесточен город Краматорск.
Напомним, несколько дней назад в Украину вернулись графики отключения электроэнергии.
Также мы писали, что во время ограничений могут быть скачки напряжения.
Чаще перепады возникают именно после восстановления электроснабжения.
В этом случае может сгореть техника или произойти авария в сети.