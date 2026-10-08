ua en ru
Чт, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве и нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света

09:45 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
В Киеве и нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света Фото: в Украине внедряют аварийные графики отключения света (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине 8 октября начались аварийные графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и облэнерго.

Согласно сообщению ДТЭК, в Киеве были введены графики аварийных отключений электроэнергии.

О причине ограничений не сообщают.

"Киев: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении.

Об аналогичных ограничениях сообщили также облэнерго Сумщины, Житомирщины и Черниговщины.

Обновлено в 9:50. К экстренным графикам присоединились Харьков и Харьковская область.

Обновлено в 10:00. "Краматорские РЭС" сообщают, что с 10 утра будет обесточен город Краматорск.

Напомним, несколько дней назад в Украину вернулись графики отключения электроэнергии.

Также мы писали, что во время ограничений могут быть скачки напряжения.

Чаще перепады возникают именно после восстановления электроснабжения.

В этом случае может сгореть техника или произойти авария в сети.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Отключения света
Новости
В Киеве и нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света
В Киеве и нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света
Аналитика
Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры