У Києві та кількох областях України оголосили тривогу через "Шахеди"

В Україні надвечір 7 лютого оголошено сигнал повітряної тривоги. Причиною є загроза атаки "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА , Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Сигнал тривоги станом на 22:10 оголошено у Києві та низці регіонів України. Карта повітряних тривог виглядає так:



В Київській міській військовій адміністрації наголосили, що повітряну тривогу в Києві оголошено через загрозу застосування російських ударних БпЛА.

"Будь ласка, подбайте про свою безпеку: вирушайте до найближчих укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - додали в КМВА.

Водночас в Повітряних силах детальніше розповіли про напрямок руху ворожих дронів по Україні:

БпЛА на північному сході Київської області, вектор руху на Київ;

БпЛА в центральній та південно-західній частині Чернігівщини, курс південно-західний;

БпЛА на південні Чернігівської області, курс південно-західний;

Групи БпЛА на заході Полтавської області, курс західний.

БпЛА на північному-сході Полтавської області, вектор руху на Дніпро;

БпЛА на півночі Черкаської області, курс західний та південно-західний;

БпЛА на півночі Запорізької області, вектор руху Дніпро;

БпЛА на сході Дніпропетровської області, курс західний;

БпЛА на сході Харківської області, курс західний;

БпЛА з Білгорода через Сумську область, курс південно-західний;

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В Києві чути вибухи

Невдовзі після оголошення повітряної тривоги місцеві жителі Києва повідомили, що в столиці було чутно звуки вибухів.

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що у повітряному просторі Київської області було зафіксовано ворожі дрони.

"Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - пояснили в адміністрації.