ua en ru
Пт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві та кількох областях України оголосили тривогу через "Шахеди"

Україна, П'ятниця 07 лютого 2025 21:03
UA EN RU
У Києві та кількох областях України оголосили тривогу через "Шахеди" Фото: Україною шириться повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні надвечір 7 лютого оголошено сигнал повітряної тривоги. Причиною є загроза атаки "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА, Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Сигнал тривоги станом на 22:10 оголошено у Києві та низці регіонів України. Карта повітряних тривог виглядає так:

У Києві та кількох областях України оголосили тривогу через &quot;Шахеди&quot;
В Київській міській військовій адміністрації наголосили, що повітряну тривогу в Києві оголошено через загрозу застосування російських ударних БпЛА.

"Будь ласка, подбайте про свою безпеку: вирушайте до найближчих укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - додали в КМВА.

Водночас в Повітряних силах детальніше розповіли про напрямок руху ворожих дронів по Україні:

  • БпЛА на північному сході Київської області, вектор руху на Київ;
  • БпЛА в центральній та південно-західній частині Чернігівщини, курс південно-західний;
  • БпЛА на південні Чернігівської області, курс південно-західний;
  • Групи БпЛА на заході Полтавської області, курс західний.
  • БпЛА на північному-сході Полтавської області, вектор руху на Дніпро;
  • БпЛА на півночі Черкаської області, курс західний та південно-західний;
  • БпЛА на півночі Запорізької області, вектор руху Дніпро;
  • БпЛА на сході Дніпропетровської області, курс західний;
  • БпЛА на сході Харківської області, курс західний;
  • БпЛА з Білгорода через Сумську область, курс південно-західний;
  • В

В Києві чути вибухи

Невдовзі після оголошення повітряної тривоги місцеві жителі Києва повідомили, що в столиці було чутно звуки вибухів.

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що у повітряному просторі Київської області було зафіксовано ворожі дрони.

"Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - пояснили в адміністрації.

Зауважимо, що вчора в Україні два рази оголошували масштабну повітряну тривогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Не перший випадок. У Повітряних силах підтвердили збиття КАБу у Запоріжжі
Не перший випадок. У Повітряних силах підтвердили збиття КАБу у Запоріжжі
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів