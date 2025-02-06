У Києві і багатьох областях України оголосили тривогу через "Шахеди"
Фото: у Києві і багатьох областях України оголосили тривогу (РБК-Україна, Червінська Юлія)
В Україні знову оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу атаки "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Сигнал тривоги станом на 22:10 оголошено у Києві та низці регіонів України. Карта повітряних тривог виглядає так:
Військові Повітряних сил тим часом повідомили про рух "Шахедів" по Україні:
- до десяти груп ударних БпЛА через Чернігівщину у напрямку Київської області;
- Чернігів - декілька груп БпЛА у передмісті;
- "Шахеди" у напрямку Миргороду та Кривого Рогу;
- Декілька груп із Кіровоградщини та Полтавщини у бік Черкащини.
Водночас в Київській області були помічені:
- дрони, які пройшли повз Бровари у бік столиці;
- декілька груп через північ області у напрямку Житомирської області.
Зауважимо, що раніше сьогодні вже оголошували масштабну повітряну тривогу. Однак тоді через загрозу балістичного удару.
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