У Києві і багатьох областях України оголосили тривогу через "Шахеди"

В Україні знову оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу атаки "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Водночас в Київській області були помічені:

Військові Повітряних сил тим часом повідомили про рух "Шахедів" по Україні:

Сигнал тривоги станом на 22:10 оголошено у Києві та низці регіонів України. Карта повітряних тривог виглядає так:

Зауважимо, що раніше сьогодні вже оголошували масштабну повітряну тривогу. Однак тоді через загрозу балістичного удару.

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