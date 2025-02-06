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У Києві і багатьох областях України оголосили тривогу через "Шахеди"

Київ, Четвер 06 лютого 2025 22:14
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У Києві і багатьох областях України оголосили тривогу через "Шахеди" Фото: у Києві і багатьох областях України оголосили тривогу (РБК-Україна, Червінська Юлія)
Автор: Каріна Левицька

В Україні знову оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу атаки "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Сигнал тривоги станом на 22:10 оголошено у Києві та низці регіонів України. Карта повітряних тривог виглядає так:
У Києві і багатьох областях України оголосили тривогу через &quot;Шахеди&quot;

Військові Повітряних сил тим часом повідомили про рух "Шахедів" по Україні:

  • до десяти груп ударних БпЛА через Чернігівщину у напрямку Київської області;
  • Чернігів - декілька груп БпЛА у передмісті;
  • "Шахеди" у напрямку Миргороду та Кривого Рогу;
  • Декілька груп із Кіровоградщини та Полтавщини у бік Черкащини.

Водночас в Київській області були помічені:

  • дрони, які пройшли повз Бровари у бік столиці;
  • декілька груп через північ області у напрямку Житомирської області.

Зауважимо, що раніше сьогодні вже оголошували масштабну повітряну тривогу. Однак тоді через загрозу балістичного удару.

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