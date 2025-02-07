В Киеве и нескольких областях Украины объявили тревогу из-за "Шахедов"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА , Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сигнал тревоги по состоянию на 22:10 объявлен в Киеве и ряде регионов Украины. Карта воздушных тревог выглядит так:



В Киевской городской военной администрации отметили, что воздушная тревога в Киеве объявлена из-за угрозы применения российских ударных БПЛА.

"Пожалуйста, позаботьтесь о своей безопасности: отправляйтесь в ближайшие укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - добавили в КГВА.

В то же время в Воздушных силах подробнее рассказали о направлении движения вражеских дронов по Украине:

БпЛА на северо-востоке Киевской области, вектор движения на Киев;

БпЛА в центральной и юго-западной части Черниговщины, курс юго-западный;

БпЛА на юге Черниговской области, курс юго-западный;

Группы БпЛА на западе Полтавской области, курс западный.

БпЛА на северо-востоке Полтавской области, вектор движения на Днепр;

БпЛА на севере Черкасской области, курс западный и юго-западный;

БпЛА на севере Запорожской области, вектор движения Днепр;

БпЛА на востоке Днепропетровской области, курс западный;

БпЛА на востоке Харьковской области, курс западный;

БпЛА из Белгорода через Сумскую область, курс юго-западный;

В Киеве слышны взрывы

Вскоре после объявления воздушной тревоги местные жители Киева сообщили, что в столице были слышны звуки взрывов.

Киевская областная военная администрация сообщила, что в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы вражеские дроны.

"Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - пояснили в администрации.