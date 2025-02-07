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В Киеве и нескольких областях Украины объявили тревогу из-за "Шахедов"

Украина, Пятница 07 февраля 2025 21:03
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В Киеве и нескольких областях Украины объявили тревогу из-за "Шахедов" Фото: По Украине распространяется воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине вечером 7 февраля объявлен сигнал воздушной тревоги. Причиной является угроза атаки "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА, Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сигнал тревоги по состоянию на 22:10 объявлен в Киеве и ряде регионов Украины. Карта воздушных тревог выглядит так:

В Киеве и нескольких областях Украины объявили тревогу из-за &quot;Шахедов&quot;
В Киевской городской военной администрации отметили, что воздушная тревога в Киеве объявлена из-за угрозы применения российских ударных БПЛА.

"Пожалуйста, позаботьтесь о своей безопасности: отправляйтесь в ближайшие укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - добавили в КГВА.

В то же время в Воздушных силах подробнее рассказали о направлении движения вражеских дронов по Украине:

  • БпЛА на северо-востоке Киевской области, вектор движения на Киев;
  • БпЛА в центральной и юго-западной части Черниговщины, курс юго-западный;
  • БпЛА на юге Черниговской области, курс юго-западный;
  • Группы БпЛА на западе Полтавской области, курс западный.
  • БпЛА на северо-востоке Полтавской области, вектор движения на Днепр;
  • БпЛА на севере Черкасской области, курс западный и юго-западный;
  • БпЛА на севере Запорожской области, вектор движения Днепр;
  • БпЛА на востоке Днепропетровской области, курс западный;
  • БпЛА на востоке Харьковской области, курс западный;
  • БпЛА из Белгорода через Сумскую область, курс юго-западный;

В Киеве слышны взрывы

Вскоре после объявления воздушной тревоги местные жители Киева сообщили, что в столице были слышны звуки взрывов.

Киевская областная военная администрация сообщила, что в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы вражеские дроны.

"Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - пояснили в администрации.

Заметим, что вчера в Украине два раза объявляли масштабную воздушную тревогу.

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