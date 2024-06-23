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В Києві та кількох областях України оголошена тривога через ракетну атаку (оновлено)

Фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві та низці областей України у ніч проти 23 червня була оголошена повітряна тривога через чергову ворожу ракетну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сигнали про загрозу повітряних атак залунали у столиці та у декількох регіонах близько п'ятої ранку. 

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - йдеться в повідомленні адміністрації.

Між тим в Повітряних силах заявили про фіксацію руху крилатих ракет ворога.

"Крилата ракета типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області! Крилаті ракети у північно-західній частині Кіровоградщини заходять у Черкаську область, вектор руху на Білу Церкву", - йдеться в оголошенні військових.

Пізніше у Повітряних силах додали, що крилаті ракети заходять з Черкаської області у Київську область, рухаються у напрямку Житомирської області.

Згодом стало відомо, що крилаті ракети у Житомирській області прямують у бік Фастова, та що ракета летіла у напрямку Василькова.

Оновлено о 05:40

Близько 05:40 в Київській обласній військовій адміністрації поінформували про відбій тривоги в регіоні.

Крім того, у командуванні Повітряних сил заявили відбій небезпеки по областях.

Натомість військові додали, що зберігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря, і є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Повітряні атаки РФ по Україні

Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти запустили по території України кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед". А також завдали удару ракетами повітряного, морського та наземного базування. Ціллю противника стали об'єкти критичної інфраструктури в різних регіонах країни.

В результаті роботи ППО були збиті 12 з 16 ракет та усі "Шахеди". Деталі про ту комбіновану повітряну атаку російських окупантів по території України, та про її наслідки - читайте в матеріалі за цим посиланням.

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