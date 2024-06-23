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В Киеве и нескольких областях Украины объявлена тревога из-за ракетной атаки

Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 23 июня была объявлена воздушная тревога из-за очередной вражеской ракетной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сигналы об угрозе воздушных атак раздались в столице и в нескольких регионах около пяти утра.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" - говорится в сообщении администрации.

Между тем, в Воздушных силах заявили о фиксации движения крылатых ракет врага.

"Крылатая ракета типа "Калибр" с юга через Николаевской области в направлении Кировоградской области! Крылатые ракеты в северо-западной части Кировоградской области заходят в Черкасскую область, вектор движения на Белую Церковь", - говорится в объявлении военных.

Позже в Воздушных силах добавили, что крылатые ракеты заходят из Черкасской области в Киевскую область, двигаются в направлении Житомирской области.

Впоследствии стало известно, что крылатые ракеты в Житомирской области направляются в сторону Фастова, и что ракета летела в направлении Василькова.

Новость дополняется...

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Воздушная тревогаРакетная атака