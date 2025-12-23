У Києві та ряді областях на тлі атаки РФ ввели аварійні відключення світла

Повідомляється, що зранку екстрені відключення введені у Києві, Київській, Кіровоградській, Сумській, Дніпропетровській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

Київ та область

"Київ, Київщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - зазначили у ДТЕК.

Дніпропетровська область

"Дніпропетровщина: за командою "Укренерго" також застосовані екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - зазначили у ДТЕК.

Житомирська область

"Отримали команду від НЕК "Укренерго" на введення аварійних відключень електроенергії (ГАВ). Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України", - зазначили у "Житомиробленерго".

Кіровоградська область

"Аварійні відключення електроенергії ввели на Кіровоградщині сьогодні, 23 грудня, з 07:37. Це розпорядження НЕК "Укренерго", - йдеться у повідомленні обленерго.

Також зазначається, що в разі одночасного введення в дію ГАВ та ГПВ час відключення за вашим графіком може бути збільшено.

Полтавська область

"В області застосовано ГАВ. Отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в об"ємі 3 черг", - зазначили у "Полтаваобленерго".

Сумська область

"Шановні споживачі електроенергії. За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черг", - повідомили у "Сумиобленерго".

Причина такого рішення - пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ. Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних.

Чернігівська область

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на Чернігівщині застосовано 5 черг Графіка аварійних відключень. ГАВ діє до окремого розпорядження НЕК "Укренерго", - зазначили у "Чернігівобленерго".

Черкаська область

У "Черкасиобленерго" також зазначили, що через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак застосовані графіки аварійних відключень за командою НЕК "Укренерго". Також продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ).

"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії", - йдеться у повідомленні компанії.