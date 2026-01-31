У Києві та Харкові зупинили метро через брак напруги

У Києві та Харкові вранці 31 січня призупинили рух поїздів метро через відсутність напруги. По Україні почалися аварійні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА, мера Києва Віталія Кличка та пресслужбу Харківського метрополітену.
"Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів. Про відновлення роботи повідомимо додатково", - повідомили у КМДА.
За інформацією мера, у Києві, як і у багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання.
Рух метро зупинено через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття (на резервному живленні станцій).
Як повідомив кореспондент РБК-Україна, у Києві зупинилися всі три гілки метро, а також ескалатори та турнікети, потяги не їдуть. Зв'язок nf Wi-Fi також відсутні.
Також через відсутність напруги у Києві на 20-30 хвилин зупинялися міські електрички. Можливі затримки в межах 20-30 хвилин.
Зокрема, йдеться про рейси:
У Харківському метрополітені також повідомили, що з технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово призупинено. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, вранці суботи, 31 січня, в Україні почали запроваджувати аварійні відключення електропостачання. У низці областей графіки відключення не діють.
Зокрема, ДТЕК повідомив про екстрені відключення у Києві та Київській області. У столиці фіксуються проблеми з теплопостачанням та водопостачанням.