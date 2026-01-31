UA

У Києві та Харкові зупинили метро через брак напруги

Фото: у Києві та Харкові зупинили метро через брак напруги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та Харкові вранці 31 січня призупинили рух поїздів метро через відсутність напруги. По Україні почалися аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА, мера Києва Віталія Кличка та пресслужбу Харківського метрополітену.

Київ

"Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів. Про відновлення роботи повідомимо додатково", - повідомили у КМДА.

За інформацією мера, у Києві, як і у багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання. 

Рух метро зупинено через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття (на резервному живленні станцій).

Як повідомив кореспондент РБК-Україна, у Києві зупинилися всі три гілки метро, а також ескалатори та турнікети, потяги не їдуть. Зв'язок nf Wi-Fi також відсутні.

Також через відсутність напруги у Києві на 20-30 хвилин зупинялися міські електрички. Можливі затримки в межах 20-30 хвилин. 

Зокрема, йдеться про рейси:

  • А10 Дарниця - Вокзальна - Святошин з початкової;
  • А11 Дарниця - Вокзальна - Святошин зі станції Борщагівка;
  • Б11 Святошин - Вокзальна - Дарниця зі станції Борщагівка.

Харків

У Харківському метрополітені також повідомили, що з технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово призупинено. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Аварійні відключення світла в Україні

Нагадаємо, вранці суботи, 31 січня, в Україні почали запроваджувати аварійні відключення електропостачання. У низці областей графіки відключення не діють.

Зокрема, ДТЕК повідомив про екстрені відключення у Києві та Київській області. У столиці фіксуються проблеми з теплопостачанням та водопостачанням.

КиївХарківЕлектроенергіяМетроВідключеня світла