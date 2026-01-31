RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

В Киеве и Харькове остановили метро из-за нехватки напряжения

Фото: в Киеве и Харькове остановили метро из-за нехватки напряжения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и Харькове утром 31 января приостановили движение поездов метро из-за отсутствия напряжения. По Украине начались аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА, мэра Киева Виталия Кличко и пресс-службу Харьковского метрополитена.

Киев

"Из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работу эскалаторов. О возобновлении работы сообщим дополнительно", - сообщили в КГГА.

По информации мэра, в Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения.

Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена пока могут работать как укрытие (на резервном питании станций).

Как сообщил корреспондент РБК-Украина, в Киеве остановились все три ветки метро, а также эскалаторы и турникеты, поезда не едут. Связь и Wi-Fi также отсутствуют.

Также из-за отсутствия напряжения в Киеве на 20-30 минут останавливались городские электрички. Возможны задержки в пределах 20-30 минут.

В частности, речь идет о рейсах:

  • А10 Дарница - Вокзальная - Святошин с начальной;
  • А11 Дарница - Вокзальная - Святошин со станции Борщаговка;
  • Б11 Святошин - Вокзальная - Дарница со станции Борщаговка.

Харьков

В Харьковском метрополитене также сообщили, что по техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно приостановлено. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

 

Аварийные отключения света в Украине

Напомним, утром субботы, 31 января, в Украине начали вводить аварийные отключения электроснабжения. В ряде областей графики отключения не действуют.

В частности, ДТЭК сообщил об экстренных отключениях в Киеве и Киевской области. В столице фиксируются проблемы с теплоснабжением и водоснабжением.

