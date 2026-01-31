В Киеве и Харькове остановили метро из-за нехватки напряжения

Киев

"Из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работу эскалаторов. О возобновлении работы сообщим дополнительно", - сообщили в КГГА.

По информации мэра, в Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения.

Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена пока могут работать как укрытие (на резервном питании станций).

Как сообщил корреспондент РБК-Украина, в Киеве остановились все три ветки метро, а также эскалаторы и турникеты, поезда не едут. Связь и Wi-Fi также отсутствуют.

Также из-за отсутствия напряжения в Киеве на 20-30 минут останавливались городские электрички. Возможны задержки в пределах 20-30 минут.

В частности, речь идет о рейсах:

А10 Дарница - Вокзальная - Святошин с начальной;

А11 Дарница - Вокзальная - Святошин со станции Борщаговка;

Б11 Святошин - Вокзальная - Дарница со станции Борщаговка.

Харьков

В Харьковском метрополитене также сообщили, что по техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно приостановлено. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.