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У Києві та двох областях вводять екстрені відключення світла: в ДТЕК пояснили причину

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Субота 14 січня 2023 13:49
У Києві та двох областях вводять екстрені відключення світла: в ДТЕК пояснили причину Фото: у Києві та двох областях вводять екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Через загрозу ракетної атаки у Києві та ще двох областях запровадили екстрені відключення світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Зазначається, що обмеження діятимуть в:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Одеській області.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - пише пресслужба ДТЕК.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними "Укренерго", в Україні зберігається дефіцит потужності в енергосистемі. Аварійні відключення світла були запроваджені в 11 областях країни.

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