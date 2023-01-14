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В Киеве и двух областях вводят экстренные отключения света: в ДТЭК объяснили причину

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Суббота 14 января 2023 13:49
В Киеве и двух областях вводят экстренные отключения света: в ДТЭК объяснили причину Фото: в Киеве и двух областях вводят экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве и двух областях ввели экстренные отключения света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

Отмечается, что ограничения будут действовать в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Одесская область.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - пишет пресс-служба ДТЭК.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным "Укрэнерго", в Украине сохраняется дефицит мощности в энергосистеме. Аварийные отключения света были введены в 11 областях страны.

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