У Києві та двох областях вводять аварійні відключення світла

Київ

Зазначається, що у столиці графіки не діятимуть.

"Під час екстрених відключень світло вимикається не за графіком, а там, де це необхідно, і на стільки часу, скільки потрібно для стабілізації енергосистеми", - йдеться в заяві ДТЕК щодо введення у Києві екстренних відключень.

В прес-службі енергокомпанії додали, що у випадках аварійних вимкнень неможливо передбачити час відновлення світла.

Також абонентів у Києві просять максимально економно використовувати електроенергію, що може допомогти "зменшити навантаження на енергосистему та прискорити відновлення живлення для тих, хто наразі без світла".

Черкаська область

За словами керівника ОВА, за командою НЕК "Укренерго" від близько пів на одинадцяту вечора 28 серпня по області застосовані аварійні відключення електроенергії.

Варто зазначити, що графіки погодинних відключень у регіоні теж продовжують діяти.

Чернігівська область

Як йдеться в заяві "Чернігівобленерго", о 22:22 була отримана команда НЕК "Укренерго" на застосування двох черг Графіка аварійних відключень (ГАВ).

"Відключаємо 3 та 4 черги ГАВ", - передали в енергетики.

Також в обленерго нагадали, що дізнатися, до якої черги відноситься конкретна адреса в регіоні, можна у розділі "Відключення" на сайті.

Ситуація з відключенням світла в Україні

Нагадаємо, 26-27 серпня російські окупанти завдавали масованих ракетно-дронових ударів по території України, а ціллю атак стали енергетичні об'єкти та підстанції. Внаслідок ворожих обстрілів в Україні знову були запроваджені графіки відключення світла.

Як раніше заявив радник прем'єр-міністра та член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойка, обстріл від 26 серпня змусить внести корективи в плани підготовки до зими.

Сьогодні ввечері, 28 серпня, президент Володимир Зеленський зазначив, що в Україні продовжується відновлення енергооб'єктів після кількох російських масованих ударів. За його словами, очікується зменшення дефіциту в енергосистемі.

Також раніше в "Укренерго" розповіли, як планувалося вимикати світло 29 серпня.