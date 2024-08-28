В Киеве и двух областях вводят аварийные отключения света

Киев

Отмечается, что в столице графики не будут действовать.

"Во время экстренных отключений свет выключается не по графику, а там, где это необходимо, и на столько времени, сколько нужно для стабилизации энергосистемы", - говорится в заявлении ДТЭК о введении в Киеве экстренных отключений.

В пресс-службе энергокомпании добавили, что в случаях аварийных отключений невозможно предусмотреть время восстановления света.

Также абонентов в Киеве просят максимально экономно использовать электроэнергию, что может помочь "уменьшить нагрузку на энергосистему и ускорить восстановление питания для тех, кто без света".

Черкасская область

По словам руководителя ОВА, по команде НЭК "Укрэнерго" с около половины одиннадцатого вечера 28 августа по области применены аварийные отключения электроэнергии.

Следует отметить, что графики почасовых отключений в регионе тоже продолжают действовать.

Черниговская область

Как говорится в заявлении "Черниговоблэнерго", в 22:22 была получена команда НЭК "Укрэнерго" на применение двух очередей Графика аварийных отключений (ГАО).

"Отключаем 3 и 4 очереди ГАО", - передали в энергетики.

Также в облэнерго напомнили, что узнать, к какой очереди относится конкретный адрес в регионе, можно в разделе "Отключение" на сайте.

Ситуация с отключением света в Украине

Напомним, 26-27 августа российские оккупанты наносили массированные ракетно-дроновые удары по территории Украины, а целью атак стали энергетические объекты и подстанции. В результате вражеских обстрелов в Украине снова были введены графики отключения света.

Как ранее заявил советник премьер-министра и член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, обстрел от 26 августа заставит внести коррективы в планы подготовки к зиме.

Сегодня вечером, 28 августа, президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине продолжается восстановление энергообъектов после нескольких российских массированных ударов. По его словам, ожидается уменьшение дефицита в энергосистеме.

Также ранее в "Укрэнерго" рассказали, как планировалось выключать свет 29 августа.