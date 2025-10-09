Пізно ввечері, 9 жовтня, у Києві та Дніпрі пролунали звуки вибухів. Росіяни вкотре атакують міста дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка, паблік "Суспільне Дніпро" і канал Повітряних сил ЗСУ.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - написав Кличко о 23:44.
Водночас низка місцевих каналів інформують, що у Києві на тлі атаки дронів спостерігаються перебої зі світлом.
Приблизно в цей же час звуки вибухів було чути у Дніпрі. Наразі відомо, що ворог масовано атакує Україну дронами.
"Увага! В повітряному просторі країни перебуває декілька десятків ворожих ударних БпЛА. Основна маса на Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Перебувайте в укриттях до відбою", - йшлося у повідомленні.
Пізніше військові уточнили, що дрони РФ летять на Київ, Дніпро, Полтаву, Черкаси та Запоріжжя.
Оновлено о 00:15
Віталій Кличко офіційно підтвердив, що у Києві внаслідок масованої атаки дронів можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням.
Станом на 23:59 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Рівненській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.
Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня росіяни запустили по Україні 112 дронів "Шахед", Гербер та інших типів. З них конкретно 70 виявилися "Шахедами".
Станом на 09:00 сили ППО України збили і придушили 87 ворожих безпілотників різних типів. У той же час було зафіксовано 22 дрони на 12 локаціях.