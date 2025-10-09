В Киеве и Днепре прогремели звуки взрывов

Поздно вечером, 9 октября, в Киеве и Днепре раздались звуки взрывов. Россияне в очередной раз атакуют города дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко, паблик "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - написал Кличко в 23:44.
В то же время ряд местных каналов информируют, что в Киеве на фоне атаки дронов наблюдаются перебои со светом.
Примерно в это же время звуки взрывов были слышны в Днепре. Известно, что враг массированно атакует Украину дронами.
"Внимание! В воздушном пространстве страны находится несколько десятков вражеских ударных БпЛА. Основная масса на Черниговщине, Полтавщине, Харьковщине и Днепропетровщине. Находитесь в укрытиях до отбоя", - говорилось в сообщении.
Позже военные уточнили, что дроны РФ летят на Киев, Днепр, Полтаву, Черкассы и Запорожье.
Обновлено в 00:15
Виталий Кличко официально подтвердил, что в Киеве в результате массированной атаки дронов могут быть перебои со светом и водоснабжением.
По состоянию на 23:59 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Ровенской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.
Напомним, в ночь на 9 октября россияне запустили по Украине 112 дронов "Шахед", Гербер и других типов. Из них конкретно 70 оказались "Шахедами".
По состоянию на 09:00 силы ПВО Украины сбили и подавили 87 вражеских беспилотников разных типов. В то же время было зафиксировано 22 дрона на 12 локациях.