В Киеве и Днепре прогремели звуки взрывов

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - написал Кличко в 23:44.

В то же время ряд местных каналов информируют, что в Киеве на фоне атаки дронов наблюдаются перебои со светом.

Примерно в это же время звуки взрывов были слышны в Днепре. Известно, что враг массированно атакует Украину дронами.

"Внимание! В воздушном пространстве страны находится несколько десятков вражеских ударных БпЛА. Основная масса на Черниговщине, Полтавщине, Харьковщине и Днепропетровщине. Находитесь в укрытиях до отбоя", - говорилось в сообщении.

Позже военные уточнили, что дроны РФ летят на Киев, Днепр, Полтаву, Черкассы и Запорожье.

Обновлено в 00:15

Виталий Кличко официально подтвердил, что в Киеве в результате массированной атаки дронов могут быть перебои со светом и водоснабжением.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:59 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Ровенской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.