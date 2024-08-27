У Києві та чотирьох областях скасовано екстрені відключення електроенергії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Там зазначили, що за командою Укренерго переходять до графіків стабілізаційних відключень.

Нагадаємо, сьогодні, 27 серпня, вдень було запроваджено екстрені відключення світла у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях. Відповідне розпорядження видало "Укренерго" через складну ситуацію в українській енергосистемі. Під час екстрених відключень графіки не діяли.

Терористичні атаки Росії на українську енергосистему

Російський диктатор Володимир Путін, очевидно у відповідь на операцію ЗСУ у Курській області РФ, яку він не спроможний зупинити, вирішив знову атакувати енергосистему України, аби завдати максимальної шкоди українцям перед настанням холодів, розраховуючи на те, що населення вимагатиме від влади країни капітулювати перед військами загарбників.

Протягом двох днів поспіль, 26 та 27 серпня, Росія атакувала територію України сотнями ракет і ударних дронів. Більшість із них збили українські сили ППО, проте є і влучання, які призвели до складної ситуації з електропостачанням у більш як 10 областях. Там почали вводити планові відключення. Запроваджувалися одразу чотири черги з шести, що означає відсутність світла більшу частини доби.

Цілі Курської операції

Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що наступ ЗСУ на Курську область РФ є "частиною плану", який він збирається обговорити з президентом США Джо Байденом.

Раніше Зеленський пояснював прорив кордону необхідністю убезпечити територію України від постійних обстрілів за відсутності дозволу західних партнерів на вирішення цієї проблеми за допомогою наданого ними озброєння. Західні країни не дозволяють Україні уражати їхніми далекобійними ракетами аеродроми і літаки, з яких РФ регулярно обстрілює Україну, руйнуючи цивільну інфраструктуру і вбиваючи мирних українських мешканців, адже на Заході бояться, що Путін може втягнути їх у війну.

Також, за словами президента, розпочавши Курську операцію, Україна нібито зупинила окупацію Харківської і початок нібито запланованої росіянами окупації Сумської і Чернігівської областей.

Більш детально про наслідки атаки 26 серпня для енергетики - у матеріалі РБК-Україна.