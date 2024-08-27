Зеленський назвав три цілі, яких Україна досягла завдяки Курській операції

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Дуже вузьке коло людей знало про цю операцію", - сказав він та зазначив, що це дуже добре.

За його словами, це забезпечило операції успіх.

"Безумовно є цілі, які я можу сказати. І безумовно є цілі, про які я не можу сказати. Курська операція кілька речей принесла. Передусім, окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію про створення буферної зони на Харківщині, а потім на півночі, не знали конкретики, але розуміли, що Сумщина, Чернігівщина можуть бути в планах", - розповів Зеленський.

Президент повідомив, що про наміри росіян повідомляли розвідки України та країн Заходу.

"Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини і не окупації Чернігівщини. Мало того, розбила чималу кількість військ… розбила серйозне угрупування", - сказав він.