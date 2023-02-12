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В Киеве и четырех областях возможны аварийные отключения света, - "Укрэнерго"

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Воскресенье 12 февраля 2023 11:21
В Киеве и четырех областях возможны аварийные отключения света, - "Укрэнерго" Фото: в Киеве и в четырех областях возможны аварийные отключения света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине дефицита мощности нет, но в случае увеличения потребления электроэнергии аварийные отключения света могут ввести в Киеве и еще четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Отмечается, что россияне продолжают попытки нанести удары по энергосистеме Украины. Так, ночью Воздушные силы ВСУ сбили пять дронов, который атаковали критическую инфраструктуру баражующими боеприпасами на юго-восточном направлении.

Между тем потребление электроэнергии остается значительным в связи с понижением температуры, хотя и меньше, чем в будний день.

При этом дефицит мощности отсутствует благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад и вводу в работу двух блоков АЭС, а также снижению потребления в выходной день.

Лимиты потребления на сегодняшний день не приводились. Но при увеличении потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Киева и Киевской, Одесской, Хмельницкой и Житомирской областей, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения.

Кроме того, в Одесской области ведутся ремонтные работы. Также продолжаются работы на всех других объектах, поврежденных в результате ракетных обстрелов и атак беспилотников россиян.

РБК-Украина сообщало, что 12 февраля в ряде областей не будут выключать свет.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о последствиях российских обстрелов объектов энергетики.

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Электроэнергия Веерные отключения Укрэнерго
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