В Киеве и четырех областях возможны аварийные отключения света, - "Укрэнерго"

В Украине дефицита мощности нет, но в случае увеличения потребления электроэнергии аварийные отключения света могут ввести в Киеве и еще четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

Отмечается, что россияне продолжают попытки нанести удары по энергосистеме Украины. Так, ночью Воздушные силы ВСУ сбили пять дронов, который атаковали критическую инфраструктуру баражующими боеприпасами на юго-восточном направлении.

Между тем потребление электроэнергии остается значительным в связи с понижением температуры, хотя и меньше, чем в будний день.

При этом дефицит мощности отсутствует благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад и вводу в работу двух блоков АЭС, а также снижению потребления в выходной день.

Лимиты потребления на сегодняшний день не приводились. Но при увеличении потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Киева и Киевской, Одесской, Хмельницкой и Житомирской областей, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения.

Кроме того, в Одесской области ведутся ремонтные работы. Также продолжаются работы на всех других объектах, поврежденных в результате ракетных обстрелов и атак беспилотников россиян.

РБК-Украина сообщало, что 12 февраля в ряде областей не будут выключать свет.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о последствиях российских обстрелов объектов энергетики.

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