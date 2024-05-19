В Києві та частині регіонів України тривога
У частині регіонів України, зокрема у Києві, оголосили повітряну тривогу в неділю, 19 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.
Зокрема, тривогу в Україні оголосили близько 11:00.
Наразі тривога лунає в усіх регіонах, окрім Одеської, Житомирської, Вінницької, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога зі східного напрямку.
Пізніше військові попередили і про ракетну небезпеку для Київської, Чернігівської та Черкаської областей. Зокрема, спочатку швидкісна ціль рухалась у напрямку Білої Церкви, а потім змінила рух на Київ.
Також швидкісну ціль зафіксували у напрямку Канева, у Полтавській області.
Відбій тривоги
З 11:56 у більшості регіонів України оголосили відбій тривоги. "Червоними" залишаються Харківська та Донецька області.
Обстріл РФ по Україні
Російські війська запустили десятки дронів-камікадзе Україною в ніч проти 19 травня. Зокрема, в Одесі пролунали вибухи.
При цьому ППО знищила всі 37 ворожих дронів, запущених по Україні. Зокрема, 20 БПЛА було збито над Одеською областю.
Внаслідок падіння уламків в Одеському районі пошкоджено адміністративну будівлю. В Одесі уламки впали у двір житлового кварталу.
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