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В Києві та частині регіонів України тривога

Україна, Неділя 19 травня 2024 11:32
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В Києві та частині регіонів України тривога Фото: в частині регіонів України оголошено тривогу 19 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У частині регіонів України, зокрема у Києві, оголосили повітряну тривогу в неділю, 19 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Зокрема, тривогу в Україні оголосили близько 11:00.

Наразі тривога лунає в усіх регіонах, окрім Одеської, Житомирської, Вінницької, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської.

В Києві та частині регіонів України тривога

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога зі східного напрямку.

Пізніше військові попередили і про ракетну небезпеку для Київської, Чернігівської та Черкаської областей. Зокрема, спочатку швидкісна ціль рухалась у напрямку Білої Церкви, а потім змінила рух на Київ.

Також швидкісну ціль зафіксували у напрямку Канева, у Полтавській області.

Відбій тривоги

З 11:56 у більшості регіонів України оголосили відбій тривоги. "Червоними" залишаються Харківська та Донецька області.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська запустили десятки дронів-камікадзе Україною в ніч проти 19 травня. Зокрема, в Одесі пролунали вибухи.

При цьому ППО знищила всі 37 ворожих дронів, запущених по Україні. Зокрема, 20 БПЛА було збито над Одеською областю.

Внаслідок падіння уламків в Одеському районі пошкоджено адміністративну будівлю. В Одесі уламки впали у двір житлового кварталу.

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