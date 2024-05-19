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В Киеве и части регионов Украины тревога

Украина, Воскресенье 19 мая 2024 11:32
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В Киеве и части регионов Украины тревога Фото: в части регионов Украины объявлена тревога 19 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В части регионов Украины, в том числе в Киеве, объявили воздушную тревогу в воскресенье, 19 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

В частности, тревогу в Украине объявили около 11:00.

Сейчас тревога звучит во всех регионах, кроме Одесской, Житомирской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской.

В Киеве и части регионов Украины тревога

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога с восточного направления.

Позже военные предупредили о ракетной опасности для Киевской, Черниговской и Черкасской областей. В частности, сначала скоростная цель двигалась в направлении Белой Церкви, а затем изменила движение на Киев.

Также скоростную цель зафиксировали в направлении Канева, в Полтавской области.

Отбой тревоги

С 11:56 в большинстве регионов Украины объявили отбой тревоги. "Красными" остаются Харьковская и Донецкая области.

Обстрел РФ по Украине

Российские войска запустили десятки дронов-камикадзе по Украине в ночь на 19 мая. В частности, в Одессе прогремели взрывы.

При этом ПВО уничтожила все 37 вражеских дронов, запущенных по Украине. В частности, 20 БПЛА были сбиты над Одесской областью.

В результате падения обломков в Одесском районе повреждено административное здание. В Одессе обломки упали во двор жилого квартала.

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