У Києві та частині областей України оголосили повітряну тривогу

Росія атакувала Україну вночі

В ніч на 16 серпня окупанти випустили по Україні три балістичні ракети "Іскандер-М", а також п'ять безпілотників - три "Шахеди" та два дрони невстановленого типу.

Протиповітряна оборона працювала у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. Українські захисники знищили всі російські дрони.

Також відомо, що у Києві після опівночі працювали сили ППО. У столиці лунали вибухи, а місцева вдала заявляла про роботу ППО. Зранку Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці влучань та постраждалих немає.

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