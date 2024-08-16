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В Киеве и части областей Украины объявили воздушную тревогу

Фото: воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога в Киеве и ряде областей Украины была объявлена в пятницу, 16 августа. Украинцев предупреждают об угрозе применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушную тревогу сначала объявили на востоке Украины и в Киеве. Это произошло в 10:39.

После этого из-за воздушной тревоги "покраснели" северные, центральные и южные области Украины. Военные предупреждают об угрозе баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога, с юго-восточного направления", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:45

Местные паблики сообщают о взрывах в Днепре. Они прогремели во время воздушной тревоги.

Обновлено в 11:15

Отбой угрозы из-за возможного применения баллистики.

 

Россия атаковала Украину ночью

В ночь на 16 августа оккупанты выпустили по Украине три баллистических ракеты "Искандер-М", а также пять беспилотников - три "Шахеда" и два дрона неустановленного типа.

Противовоздушная оборона работала в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Украинские защитники уничтожили все российские дроны.

Также известно, что в Киеве после полуночи работали силы ПВО. В столице раздавались взрывы, а местная удачная заявляла о работе ПВО. Утром Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице попаданий и пострадавших нет.

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