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В Киеве и в части областей объявили тревогу. Есть угроза баллистики и пусков ракет

Украина, Вторник 23 января 2024 13:37
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В Киеве и в части областей объявили тревогу. Есть угроза баллистики и пусков ракет Фото: по всей Украине воздушная тревога 23 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Масштабная воздушная тревога объявлена в части Украины 23 января, в частности затронув Киев и область. Есть угроза баллистики и пусков ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Масштабная воздушная тревога была объявлена сначала в Киеве (13:24), а затем в Черкасской и Киевской областях. Далее тревога распространилась на часть территории Украины, включая Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую.

В Киеве и в части областей объявили тревогу. Есть угроза баллистики и пусков ракет

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения для северных областей!" – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным военных, есть вероятность пусков ракет с Ту22м3 из Липецкой области (РФ).

Обстрел Украины

Российские войска устроили массированную ракетную атаку по Украине 23 января. О взрывах и "прилетах" сообщалось в Харькове, Киеве и Павлограде и Шостке Сумской области. В частности, в Киеве начались пожары припаркованных авто, домов и квартир, в одной из них нашли неразорвавшуюся часть ракеты. На данный момент известно о 21 пострадавшем.

Известно, что РФ совершила комбинированный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 враждебную цель. В частности, на Киев враг запустил около 20 ракет.

Подробнее о последствиях атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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