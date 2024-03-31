У Києві та більшості областей вдруге за день тривога через балістику (оновлено)

У Києві та кількох областях України вчергове за сьогоднішній день оголосили повітряну тривогу. Знову через загрозу ворожих ракетних атак.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ) та командування Повітряних сил .

У столиці сигнали залунали приблизно о 17:50. Причиною тривоги знову називається загроза ракетних ударів противника із використанням балістики.

"За інформацією Повітряних Сил, повітряна тривога повʼязана із загрозою застосування балістичного озброєння.", - йдеться у заяві керівника КМВА Сергія Попка.

Тривога також оголошена у приблизно половині областей країни.

Військові попередили про загрозу ракетних ударів, і просять жителів "червоних" регіонів перебувати в укриттях до скасування тривоги.

Оновлено о 18:20

У Києві пізніше оголосили про відбій повітряної тривоги. В областях теж почали оголошувати відбої, проте на сході досі загроза повітряних атак залишається.

"Відбій загрози застосування балістичного озброєння для Київської, Черкаської, Кіровоградської, Сумської, Полтавської та Чернігівської областей", - передали в командуванні ПС.

Повітряні удари РФ по Україні 31 березня

Раніше повідомлялося, що війська РФ у ніч проти 31 березня випустили по Україні 14 крилатих ракет зі стратегічної авіації, балістичну ракету "Іскандер" та ще одну Х-59. Сили ППО ЗСУ збили 9 ракет типу Х-101/Х-555 та 9 "Шахедів".

В Одеській області через падіння уламків збитого дрона горів енергетичний об'єкт. В Одесі та Одеському районі були відключення світла, виникли проблеми з водою у частині міста. У Львівській області був атакований об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Пізніше сьогодні вдень, близько 16:15, в Харкові пролунав вибух, місто перебувало під російським авіаударом.

Додамо, шо близько півтори години тому повітряна тривога - також через загрозу балістики - була оголошена в Києві та кількох областях. Її скасували о 17:17.