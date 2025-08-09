У Києві та більшості областей України оголошували повітряну тривогу

Удари РФ по Україні 9 серпня

В ніч на 9 серпня РФ випустила по Україні 47 дронів і атакувала двома крилатими ракетами "Іскандер-К". Сили ППО знешкодили крилату ракету та 16 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.

Як відомо, росіяни зранку атакували Дніпро ракетами. Поранення отримали жінка 1984 р.н. та двоє чоловіків 1995 і 2004 р.н.

Також сьогодні зранку окупанти завдали удару по маршрутному автобусу у передмісті Херсона. Унаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб, 16 осіб постраждали.