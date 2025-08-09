В Киеве и большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу

Удары РФ по Украине 9 августа

В ночь на 9 августа РФ выпустила по Украине 47 дронов и атаковала двумя крылатыми ракетами "Искандер-К". Силы ПВО обезвредили крылатую ракету и 16 вражеских беспилотников. Зафиксировано попадание 31 БпЛА на 15 локациях.

Как известно, россияне утром атаковали Днепр ракетами. Ранения получили женщина 1984 г.р. и двое мужчин 1995 и 2004 г.р.

Также сегодня утром оккупанты нанесли удар по маршрутному автобусу в пригороде Херсона. В результате атаки погибли двое гражданских лиц, 16 человек пострадали.