Встреча Трампа и Путина Война в Украине

В Киеве и большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу

Фото: в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Киеве и большинстве областей Украины сегодня днем, 9 августа, объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Также защитники неба предупредили о скоростной цели на Сумскую область с востока и угрозу применения баллистического вооружения с юга.

Воздушная тревога в Киеве и большинстве регионов продолжалась 13 минут.

 

Удары РФ по Украине 9 августа

В ночь на 9 августа РФ выпустила по Украине 47 дронов и атаковала двумя крылатыми ракетами "Искандер-К". Силы ПВО обезвредили крылатую ракету и 16 вражеских беспилотников. Зафиксировано попадание 31 БпЛА на 15 локациях.

Как известно, россияне утром атаковали Днепр ракетами. Ранения получили женщина 1984 г.р. и двое мужчин 1995 и 2004 г.р.

Также сегодня утром оккупанты нанесли удар по маршрутному автобусу в пригороде Херсона. В результате атаки погибли двое гражданских лиц, 16 человек пострадали.

