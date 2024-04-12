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Нічна атака "Шахедів". У Хмельницькій області пролунали вибухи

П'ятниця 12 квітня 2024 03:14
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Нічна атака "Шахедів". У Хмельницькій області пролунали вибухи Фото: у Хмельницькій області пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги через "Шахеди" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Хмельницькій області у ніч проти 12 квітня було чути вибухи. У регіоні оголошена повітряна тривога через фіксацію руху ворожих ударних дронів та загрози повітряної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Хмельницький".

Вибухи у регіоні пролунали близько третьої години ночі.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали жителів Костянтинова Хмельницької області про рух до міста ворожих дронів типу "Шахед".

"Старокостянтинів - в укриття, БпЛА у вашому напрямку з півночі... Старокостянтинів - в укриття, ще БпЛА у вашому напрямку з північного сходу", - йшлося в оголошенні військових о 02:38 та 02:55 відповідно.

Нічна атака &quot;Шахедів&quot;. У Хмельницькій області пролунали вибухи

Нічна атака РФ "Шахедами" по Україні

Нагадаємо, у ніч проти 12 квітня російські загарбники знову запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед". Було зафіксовано кілька груп ворожих дронів-камікадзе. У різних областях оголосили повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо про роботи сил та засобів на півдні країни. Військові закликають жителів областей, де оголошена тривога, перебувати в укриттях та дотримуватися інформ-тиші.

Крім того, згодом стало відомо про загрозу ракетних ударів з боку окупантів, зокрема по Харківській області.

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