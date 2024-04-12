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Через уламки збитого "Шахеда" під Кривим Рогом сталася пожежа на енергооб'єкті

П'ятниця 12 квітня 2024 07:05
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Через уламки збитого "Шахеда" під Кривим Рогом сталася пожежа на енергооб'єкті Фото: у Криворізькому районі сталася пожежа на енергооб'єкті через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Криворізькому районі Дніпропетровської області цієї ночі через падіння уламків збитого дрона-камікадзе ворога на об'єкті енергетичної інфраструктури спалахнула пожежа. Її вже локалізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.

"Під прицілом ворога була енергетична інфраструктура різних регіонів України", - йдеться у заяві.

Військові зазначили, що російські окупанти спрямували декілька хвиль "Шахедів" з півдня, і бойова робота по відбиттю повітряної атаки тривала близько 5 годин.

"Внаслідок падіння уламків збитого дрону на Криворіжжі на об’єкті енергетики спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, вогнеборці продовжують роботу. Наслідки уточнюються. Люди не ушкоджені", - розповіли в ОК "Південь".

Оновлено о 07:40

Пізніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що внаслідок цієї нічної ворожої атаки були відключення електроенергії у частині міста, але до 03.00 енергопостачання було відновлено.

"Наразі є лише точкові відключення деяких об'єктів. Енергетики та всі відповідні служби продовжують відновлювальні роботи. Головне - без втрат", - розповів він.

Нічна атака "Шахедами" по Україні

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 12 квітня російські загарбники знову запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед". Було зафіксовано кілька груп ворожих дронів-камікадзе. У різних областях оголосили повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо про роботи сил та засобів на півдні країни. Військові закликають жителів областей, де оголошена тривога, перебувати в укриттях та дотримуватися інформ-тиші.

Крім того, згодом стало відомо про загрозу ракетних ударів з боку окупантів, зокрема по Харківській області. Також стало відомо про вибухи у Хмельницькій області.

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Кривий Ріг енергетики Пожежа Війна в Україні Атака дронів
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