У Києві та більшості областей тривога: РФ атакує дронами, є загроза балістики

Ввечері, 15 липня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики, а також російські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та Повітряні сили України.

Увечері у вівторок, 15 липня, Росія почала нову дронову атаку на Україну, якій передували дві відносно тихі ночі з меншою кількістю БПЛА. Уже відомо, що ворог запустив групи "Шахедів" з різних напрямків. Атака почалася близько 20:00.

Станом на 23:03 у Києві та на більшій частині України було зафіксовано також загроза удару балістичною ракетою.

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні КМДА.

Де оголошено тривогу

Наразі тривога у: