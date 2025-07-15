В Киеве и большинстве областей тревога: РФ атакует дронами, есть угроза баллистики

Вечером, 15 июля, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики, а также российские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и Воздушные силы Украины.

Вечером во вторник, 15 июля, Россия начала новую дроновую атаку на Украину, которой предшествовали две относительно тихие ночи с меньшим количеством БПЛА. Уже известно, что враг запустил группы "Шахедов" с разных направлений. Атака началась около 20:00.

По состоянию на 23:03 в Киеве и на большей части Украины была зафиксирована также угроза удара баллистической ракетой.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении КГГА.

Где объявлена тревога

На данный момент тревога в: