В Киеве и большинстве областей объявили тревогу
Утром, 13 декабря, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Сигнал сейчас в большинстве регионов Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".
По данным различных мониторинговых каналов, враг, вероятно, осуществил пуски крылатых ракет типа «Калибр» из акватории Черного моря.
Обновлено в 07:11
"Внимание! Ракетная опасность в областях где объявлена воздушная тревога", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Обновлено в 07:13
Между тем в Киевской городской военной администрации (КГВА) тоже подтвердили, что для Киева существует ракетная опасность. Киевлян призвали перейти в укрытия.
Где объявили тревогу
По состоянию на 07:06 сигнал тревоги почти по всей территории Украины.
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