В Києві та більшій частині України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України нещодавно викрила низку організаторів оборудок, які продавали військовозобов’язаним підроблені документи для втечі до Євросоюзу.

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