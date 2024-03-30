В Киеве и большей части Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 11:22, воздушную тревогу объявили в:
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Что говорят Воздушные силы
"Тревога в областях связана с угрозой применения баллистического вооружения", - пишет пресс-служба.
Отбой тревоги
По состоянию на 11:37 в Киеве и ряде областей начали объявлять об отбое воздушной тревоги.
Этой ночью российские террористы атаковали Донецкую область 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками с мыса Чауда.
Всего было зафиксировано пуски 12 "Шахедов". Противовоздушная оборона уничтожила 9 дронов в пределах:
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