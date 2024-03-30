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В Киеве и большей части Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

Фото: воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

 По состоянию на 11:22, воздушную тревогу объявили в: 

  • Киеве; 
  • Киевской области; 
  • Житомирской области; 
  • Винницкой области; 
  • Одесской области; 
  • Николаевской области; 
  • Херсонской области; 
  • Кировоградской области;
  • Черкасской области; 
  • Сумской области; 
  • Харьковской области; 
  • Днепропетровской области; 
  • Донецкой области; 
  • Запорожской области;
  • Полтавской области. 

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

"Тревога в областях связана с угрозой применения баллистического вооружения", - пишет пресс-служба. 

Отбой тревоги 

По состоянию на 11:37 в Киеве и ряде областей начали объявлять об отбое воздушной тревоги. 

Атака на Украине в ночь на 30 марта 

Этой ночью российские террористы атаковали Донецкую область 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками с мыса Чауда. 

Всего было зафиксировано пуски 12 "Шахедов". Противовоздушная оборона уничтожила 9 дронов в пределах: 

  • Херсонской;
  • Сумской; 
  • Днепропетровской;
  • Полтавской областей.  

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